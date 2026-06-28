Kad vas jedan ubod ose može poslati na hitnu, dobro je znati jednostavan način kako se rešiti tih insekata pomoću jednog sastojka koji možda već imate.

Kako se rešiti osinjaka

Ako imate opremu za održavanje trave u dvorištu, poput kosilice, verovatno imate nešto benzina pri ruci tokom cele sezone košnje. Sve što vam je potrebno za ovaj trik je staklena čaša i malo benzina kako biste izvukli ose iz gnezda.

U viralnom TikTok videu mnogi koriste staklenu čašu delimično napunjenu benzinom za ubijanje osa. Za one koji žele da isprobaju ovaj trik, imajte na umu nekoliko stvari pre nego se upustite u ovaj eksperiment. Prvo, ovo je samo za malo gnezdo osa. U videu možete videti da je gnezdo promera samo nekoliko centimetara, manje od uskog otvora staklene čaše koju koriste. Drugo, ako imate jaku alergiju na ose, najbolje je prepustiti ovu vrstu posla profesionalcu. Ali, ako ste hrabri, prikupite svoje zalihe. Kao što je jedan komentator videa rekao, ključ za izvlačenje osa iz njihova gnijezda nije sam benzin, već para.

Kako se rešiti benzina

Odaberite prozirno staklo tako da možete videti proces i sigurno uhvatiti sve ose. Sipajte nekoliko centimetara benzina u šoljicu i pokrijte celo osinje gnijezdo otvorom čaše. Dok pare guši ose, one padaju u benzin i uginu. Kad ste sigurni da ste dobili sve te grozne insekte, uklonite gnezdo.

Kada završite, odnesite iskorišćeni benzin u centar za odlaganje opasnog otpada u vašem području. Kako biste pronašli onaj koji vam je najbliži, za informacije nazovite svoju gradsku ili opštinsku kancelariju. Ako slučajno prolijete nešto benzina, nosite nitrilne rukavice otporne na gorivo i zaštitu za oči i sipajte pijesak za mačke kako biste upili tečnost i odnesite je u centar za zbrinjavanje s benzinom. Tokom transporta iskorišćenog benzina, osigurajte da je čvrsto pričvršćen u rezervoaru za držanje tečnosti. Kako se ne bi prevrnuo, možete ga privezati i užetom, prenosi Net.hr.

Manje opasan trik

Ako vam se ovaj trik čini previše riskantnim ili imate posla s većim gnezdom, postoji nekoliko drugih načina da se rešite osa. Pesticidi u obliku aerosola dostupni su u većini velikih prodavnica i posebno su formulisani za ciljanje i ubijanje ovih insekata.

Naprskajte gnezdo noću kada su ose manje aktivne i sledeći dan pomno posmatrajte gnezdo kako biste videli treba li ponoviti proces. Uklonite gnezdo tek kada ste sigurni da su sve ose nestale. Ako imate posla s gnezdom osa u zemlji, insekticidna prašina je vrlo efikasna opcija, piše House Digest.