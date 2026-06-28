Pa jednostavno je, u kafiću je limunada uvek nekako ukusnija, kod kuće može da prođe, ali nije savršena.

Zato vam donosimo klasičan poslastičarski recept za limunadu, sa kojim neće biti greške.

Sastojci:

1 šolja sveže isceđenog soka od limuna (otprilike 4-6 limuna, zavisno od veličine i sočnosti) 1 šolja šećera (možete prilagoditi količinu šećera prema vašem ukusu) 6 šolja vode (proključale ili ohlađene) Led (po želji) Kriške limuna za dekoraciju (opciono) Listići mente za dekoraciju (opciono)

Priprema:

Priprema šećernog sirupa: U malu šerpicu stavite šećer i pola šolje vode. Zagrevajte na srednje jakoj vatri, mešajući dok se šećer potpuno ne rastopi. Sklonite sa vatre i ostavite da se potpuno ohladi. Iscedite sok od limuna: Isecite limune na pola i iscedite sok. Procedite sok da uklonite pulpu i koštice. Priprema limunade: U veliku posudu za mešanje ili bokal sipajte proključalu ili ohlađenu vodu. Dodajte sveže isceđeni sok od limuna i ohlađeni šećerni sirup. Dobro promešajte da se sve sastojke sjedine.

Posluživanje: Dodajte led u čaše za serviranje. Prelijte limunadu preko leda. Po želji, u svaku čašu možete dodati krišku limuna ili listić mente za dekoraciju. Dobro ohladite limunadu pre serviranja. Napomena: Ako volite manje slatku limunadu, smanjite količinu šećera prema vašem ukusu. Limunadu možete dodatno rashladiti u frižideru pre serviranja ili odmah poslužiti sa puno leda.