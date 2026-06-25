Ovo cveće mnogi imaju u kući, a ne znaju da se veruje da privlači bedu: Bolje da ga se odmah ratosiljate

Koliko god delovalo dekorativno, suvo cveće simbolizuje prošlost, stagnaciju i gubitak. Smatra se da zadržava blokiranu energiju i sprečava protok pozitivne u kući.

Iako se često bira kao ukras, kaktus je poznat po svojim bodljama koje „teraju“ ljude i dobre prilike od vas, pa se veruje da u domu može doneti svađe, tenziju i finansijske probleme, naročito ako se nalazi blizu ulaznih vrata ili u dnevnoj sobi.