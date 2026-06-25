Zanimljivosti
Alo!
Da li znate zašto nikad ne viđamo mlade golubove? Ova misterija muči milione na internetu, a odgovor je jednostavan
FOTO: PIXABAY

Da li znate zašto nikad ne viđamo mlade golubove? Ova misterija muči milione na internetu, a odgovor je jednostavan

18:00
|
0
Autor:  Teodora Tojagić

Mladunci goluba, poznati kao golupčići, hrane se od strane svojih monogamnih roditelja četiri do šest nedelja i brzo rastu pre nego što napuste gnezdo.

 

Često ih pogrdno nazivaju "letećim pacovima" i poznati su po tome što izmetom uništavaju gradske znamenitosti, ali iako se stanovnici gradova svakodnevno susreću s ovim pticama, mnogi su se zapitali zašto nikada nisu videli mladog goluba. Korisnica društvene mreže X, Sanija Sajed dobila je više od dva miliona pregleda i 21.000 lajkova na objavi u kojoj je postavila pitanje: "Gde golubovi skrivaju svoje bebe?".

"Svaki golub kog sam ikad videla je odrastao. Nikad nisam videla bebu goluba i to me iskreno muči", napisala je.

Taj tvit je ponovo objavljen nekoliko puta na Instagramu, gde je u nekim slučajevima prikupio desetine hiljada dodatnih lajkova i stotine hiljada pregleda. I drugi korisnici na platformi objavljivali su viralne videe postavljajući isto pitanje o neuhvatljivim ptićima.

Odgovor leži u načinu na koji golubovi podižu svoje mladunce, koji ostaju u gnezdu i do mesec i po dana pre nego što izlete. Gradski golubovi potomci su goluba pećinara (Columba livia), koji se prirodno gnezdi na visokim, nepristupačnim morskim liticama i u pećinama. U modernim gradovima, neboderi, nosači mostova, ventilacijski otvori i napuštene zgrade služe im kao "veštačke litice", držeći njihova gnezda daleko od ljudskih pogleda.

Zbog toga većina stanovnika verovatno nikada neće videti njihova naizgled krhka gnezda, jaja koja liče na manje verzije kokošjih ili nespretne mlade golupčiće prekrivene retkim žutim paperjem. Do trenutka kada napuste gnezdo, ptice već toliko liče odraslima da je neuvežbanom oku vrlo teško da ih razlikuje.

Kako prepoznati mladog goluba

Iako je teško, stručnjaci napominju da je ipak moguće uočiti mladog goluba ako znate šta tražite. Mlade ptice imaju perje bez sjaja i nedostaju im prelivajuće zelene i ljubičaste nijanse na vratu koje krase odrasle jedinke. Oči su im tamne, za razliku od jarkonarandžastih ili crvenih očiju odraslih golubova, a kljun ponekad može da ima nešto veći i "mesnatiji" deo pri korenu.

Mladunci, poznati kao golupčići, hrane se od strane svojih monogamnih roditelja četiri do šest nedelja i brzo rastu pre nego što napuste gnezdo. Taj produženi period boravka u gnezdu znatno je duži u poređenju s mnogim drugim uobičajenim pticama koje izleću već nakon dve do tri nedelje.

"Golublje mleko" kao tajna brzog rasta

Mužjak i ženka zajedno podižu svoje mlade i hrane ih takozvanim "golubljim mlekom", što je prilično jedinstveno među pticama. Ovu sirastu supstancu, bogatu mastima, proteinima i antioksidansima, oba pola proizvode u vrećici u grlu, a ona podstiče izuzetno brz rast mladunaca. Tokom prvih deset dana života, to im je jedina hrana, nakon čega roditelji postupno uvode umekšanu hranu za odrasle, poput žitarica i semenki.

Golubovi su poznati po tome što ostaju s jednim partnerom što je duže moguće, tražeći novog samo ako jedan od para ugine. Ptice se razmnožavaju tokom cele godine, iako u toplijim krajevima ponekad izbegavaju gnežđenje tokom najhladnijih meseci. Ciklus od parenja do odgoja mladih traje oko dva do tri meseca, što znači da u idealnim uslovima mogu da podignu i do pet legla godišnje, kako navodi Daily Mail.

Procenjuje se da globalna populacija golubova broji preko 400 miliona jedinki, a brojke rastu zbog pojačane urbanizacije. Istraživanja pokazuju da su golubovi u završnoj fazi sinantropizacije - procesa u kojem se vrsta potpuno prilagođava životu uz ljude, dodatno usavršavajući svoju sposobnost skrivanja gnezda u prometnim područjima. Kao odgovor na to, raste i globalni trend arhitekture "bez golubova", gde se na nove zgrade ugrađuju površine koje odvraćaju ptice od gnežđenja.

(24sata.hr)

golubovi alo lepote srbije

Povezane vesti

Smeštaj 1.500 dinara, kafa 100, ručak od 800 - ova banja u Srbiji postaje hit među Srbima, sve je jeftino!
Alo!

Smeštaj 1.500 dinara, kafa 100, ručak od 800 - ova banja u Srbiji postaje hit među Srbima, sve je jeftino!

21:00 | 0
Nije imao jezik i vilicu, a na rukama mu je bio zlatni prah: Poslednji dani Mike Antića bili su jezivi, a u testamentu je pisalo: "Niko ne sme da mi drži govor"
facebook printscreen

Nije imao jezik i vilicu, a na rukama mu je bio zlatni prah: Poslednji dani Mike Antića bili su jezivi, a u testamentu je pisalo: "Niko ne sme da mi drži govor"

20:00 | 0
5 bijaka od kojih beže ose i stršljenovi: Njihov miris ne podnose, evo kako da postignete najbolji efekat
Foto: Shutterstock

5 bijaka od kojih beže ose i stršljenovi: Njihov miris ne podnose, evo kako da postignete najbolji efekat

19:00 | 0
Ovo cveće mnogi imaju u kući, a ne znaju da se veruje da privlači bedu: Bolje da ga se odmah ratosiljate
Foto: Printscreen | ai

Ovo cveće mnogi imaju u kući, a ne znaju da se veruje da privlači bedu: Bolje da ga se odmah ratosiljate

17:00 | 0
Jedan sastojak čini čuda: Kad ovo dodate u smesu palačinke će vam biti mekane i vazdušaste, tamanićete ih ko nikad
dubai palačinke

Jedan sastojak čini čuda: Kad ovo dodate u smesu palačinke će vam biti mekane i vazdušaste, tamanićete ih ko nikad

16:00 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Ovo cveće mnogi imaju u kući, a ne znaju da se veruje da privlači bedu: Bolje da ga se odmah ratosiljate
17:00 | 0
Sledeća vest 5 bijaka od kojih beže ose i stršljenovi: Njihov miris ne podnose, evo kako da postignete najbolji efekat
19:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

35min

Smeštaj 1.500 dinara, kafa 100, ručak od 800 - ova banja u Srbiji postaje hit među Srbima, sve je jeftino!

1H

Nije imao jezik i vilicu, a na rukama mu je bio zlatni prah: Poslednji dani Mike Antića bili su jezivi, a u testamentu je pisalo: "Niko ne sme da mi drži govor"

2H

5 bijaka od kojih beže ose i stršljenovi: Njihov miris ne podnose, evo kako da postignete najbolji efekat

3H

Da li znate zašto nikad ne viđamo mlade golubove? Ova misterija muči milione na internetu, a odgovor je jednostavan

4H

Ovo cveće mnogi imaju u kući, a ne znaju da se veruje da privlači bedu: Bolje da ga se odmah ratosiljate

1D

DANAS SE OBELEŽAVA PRAZNIK SVETIH APOSTOLA VARTOLOMEJA I VARNAVE: Prema običaju, evo šta nikako ne bi trebalo da radite

1D

Stari, dobri recept naših baka: Pogača bez kvasca - ne čekate da naraste odmah ide u rernu

1D

Testo bez kvasca koje se ne mesi, a naraste za 5 minuta: bakin trik sa jogurtom koji vam pravi najmekšu pogaču ikada

1D

Zasadite jednom, rađa do 100 godina: Istočnjačko blago može da se gaji i kod nas, cena za kilogram i do 20€

1D

Da li klima uređaj treba da radi non-stop tokom letnjih vrućina?

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza