Brašno, jaja, mleko: priprema palačinki izgleda veoma jednostavno,a opet postoji mnogo trikova i "caka" od kojih zavisi da li će vam ispasti mekane.

Nekada i pored truda, palačinke ispadnu gumenkaste. Mnogi misle da je spas u kiseloj vodi, ali zapravo, u pitanju je jedan drugi sastojak.

Gluten u brašnu "pravi" problem tokom mešanja, kao i gubitak vlage kada gotove palačinke stoje izložene vazduhu.

Ako ne želite da vam se to dogodi, već da palačinke zadrže svežinu i mekoću, spas potražite u maloj količini sode bikarbone.

Ona će tokom pečenja stvoriti sitne mehuriće u smesi, pa će palačinke ostati lagane i mekane i nakon što se ohlade.

Na 200 gr brašna stavite 1/4 kašičice sode bikarbone.

Vodite računa da ne preterate, jer u suprotnom može da dođe do gorkog i neprijatnog ukusa zbog čega mnogi odustaju od sode bikarbone.