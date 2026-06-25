Za balkon kao iz bajke: Ove vrste cveća obožavaju sunce

Ako je na vašem balkonu jako sunce, izaberite biljke poput petunije, muškatle, pustinjske ruže, verbene, gazanije, agave i sukulenata.

Petunije i muškatle su miljenice Srba. Možemo ih videti kako krase mnoge terase.

Petunije cvetaju od juna, a najbolje uspevaju na osunčanim mestima koja su zaštićena od vetra, ali dobro rastu i na delimično osenčenim mestima. Zahtevaju redovno zalivanje, a bolje će cvetati ako im redovno uklanjate osušene latice. Najbolje ih je posaditi u mešavinu supstrata za saksije i treseta zbog sposobnosti zadržavanja vode.

Muškatle su jednostavne i prilagodljive za gajanje, a ako se zimi smeste na dobar prostor, mogu opstati godinama. Vole direktno sunce, toplinu i trebalo bi ih umereno zalivati. Supstrat u tegli bi trebalo da bude gust, a kako biste to postigli možete mu dodati malo peska.

Sledeće biljke možda nisu omiljene, ali mogle bi da postanu.

Pustinjska ruža voli sunčana, topla mesta, a ne podnosi hladniji vazduh. Takođe zahteva redovno zalivanje, ali tek kada se zemlja osuši.

Gazanija ima više vrsta od kojih su neke jednogodišnje, a neke višegodišnje. NJeni cvetovi su slični margaretama, zatvaraju se tokom tmurnih dana ili kada dođe hladovina. Kako bi ove biljke cvetale punim intenzitetom, potrebno im je direktno sunce.

Verbena je prilično otporna biljka, dobro podnosi visoke temperature čak i sušu, a ne smeta joj ni direktno sunce. Zalivanje zahteva tek kada joj je zemlja potpuno suva. Ukoliko želite da duže cveta, krajem jula je samo malo orežite.

Svaki od ovih cvetova je prelep, pa izaberite najlepši od njih, ili možda, najbolje, svaki od njih.