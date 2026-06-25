Starinski džem od kajsija se nekada spremao danima, ali taj mit o celodnevnom stajanju pored šporeta je odavno srušen. Danas vam za savršen, gust i aromatičan džem ne treba konzervans, niti beskrajno mešanje.

Dovoljna su tri sastojka i malo pametne organizacije da napunite ostavu pre nego što se leto završi.

Ako tražite način da napravite domaću zimnicu bez nepotrebne hemije, ovo je recept koji štedi i vreme i živce.

Recept za starinski džem od kajsija

Recept staje u jedan red, bez konzervansa i zgušnjivača iz kesice.

Evo šta vam treba za pet do šest tegli:

Odnos dva prema jedan nije slučajan. Manje šećera znači ređi džem koji se brže kvari, a limuntus daje onu kiselkastu notu koja seče preteranu slatkoću i pomaže da se masa zgusne.

Priprema:

Operite kajsije, izvadite koštice i isecite ih na manje komade. Ako volite da osetite komadiće voća u kašiki, nemojte ih sitniti previše. Prebacite voće u veću šerpu, dodajte šećer i lagano promešajte.

Ostavite kajsije sat vremena da puste svoju vodu. Ovaj korak preskače većina vas, a baš on spasava džem od zagorevanja, jer voće tada krene da se kuva u sopstvenom soku, ne na suvo. Tek onda dodajte limuntus i pojačajte plamen.

Mešajte bez prestanka pola sata. Kad masa krene da se lepi za varjaču i sporo pada nazad u šerpu, gustina je prava.

Za potpuno glatku teksturu pred kraj prođite gnječilicom za krompir, ali to je stvar ukusa.

Vruć džem sipajte u oprane i zagrejane tegle, do samog vrha. Hladna tegla puca kad u nju sipate vrelu masu, pa ih kratko ugrejte u rerni.

Odmah zatvorite, okrenite naopako i umotajte u deblje ćebe preko noći.

Sutradan vratite tegle u pravilan položaj. Ako čujete tiho „klik“ na poklopcu, vakuum je uhvatio i džem će izdržati do proleća na tamnom i hladnom mestu. Špajz ili donja polica frižidera rade posao podjednako dobro.

Dve greške koje mnogi prave

Najveći problem nije recept za džem, problem je nestrpljenje. Ljudi smanje vatru čim vide da prska, pa kuvaju duplo duže i dobiju tamnu masu.

Druga klasična greška su zelenkaste kajsije, koje daju kiseo i bezličan džem koliko god šećera dodate. Birajte mekano, mirisno voće s pijace u jeku sezone, krajem juna i u julu, dok je najslađe.

Ukus leta u svakoj tegli

Kad jednom probate ovako pripremljen starinski džem od kajsija, zauvek ćete zaboraviti na kupovne varijante pune aditiva.

Namažite ga na svež hleb, dodajte u palačinke ili jednostavno gricnite kašikom direktno iz tegle dok niko ne gleda – taj ukus leta u svakom zalogaju vredi svake sekunde provedene pored šporeta.