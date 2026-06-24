U miru među borovima

Na izletištu Devojački bunar, u opštini Alibunar, skrivena među borovima Deliblatske peščare, stoji neobičan hram – drvena crkva posvećena Svetoj velikomučenici Marini, koju narod zna i kao Ognjenu Mariju. Podignuta 2006–2007. godine, ovo je prvi hram od drveta u Banatu i jedan od retkih sakralnih objekata u samom srcu peščare. Osveštao ju je episkop banatski Nikanor, a od tada je postala duhovno utočište za meštane i putnike koji ovde dolaze po mir i tišinu.

Legenda o bunaru

Naziv izletišta i same crkve potiče od stare narodne priče. Prema predanju, ovde se davno nalazio bunar kraj koga se okupljala čitava četa devojaka. Jedna od njih, kako legenda kaže, doživela je tragičnu sudbinu – nesrećna ljubav i prerana smrt ostavili su tugu među meštanima, a bunar je po njoj dobio ime. Danas, crkva i okolni prostor čuvaju sećanje na tu priču, a posetioci često zastanu da zahvate vodu i zapale sveću.

Hram od topline drveta

Građena u stilu srpskih crkava-brvnara, građevina odiše toplinom i jednostavnošću. Drvo kao glavni materijal pruža poseban miris i atmosferu, a enterijer, ukrašen ikonama i ručno rađenim detaljima, podseća na crkve iz planinskih predela zapadne Srbije, iako se nalazi na ravnici Banata.

Izletište i duhovna stanica

Devojački bunar je već poznato vikend-odredište za stanovnike Pančeva, Vršca i Bele Crkve, ali i šire. Osim crkve, ovde se nalaze ugostiteljski objekti, pešačke i biciklističke staze, a mirisi borove šume i peskoviti putevi pružaju osećaj izdvojenosti od svakodnevne vreve. Za mnoge, poseta drvenoj crkvi je nezaobilazni deo izletničkog dana.

Kako stići

Do Devojačkog bunara može se stići lokalnim putevima iz pravca Pančeva (oko 35 km) ili Vršca (oko 40 km). Od glavnog parkinga do crkve vodi uređena staza kroz borovu šumu, a sam put do izletišta pruža pogled na beskrajne peščane dine Deliblatske peščare.