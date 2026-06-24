Ujed ose može i te kako da bude bolan, a u nekim situacijama i opasan.

Dr Nevenka Dimitrijević je otkrila šta treba uraditi u tim situacijama.

Za početak, kako to obično biva, da li znate koja je razlika ako vas ubode osa ili pčela? Kada treba da vadite žaoku? Da li na mesto uboda stavljate led ili nešto toplo? Uglavnom svi radimo onako kako su nas mame naučile, a one su čule od koleginica ili svojih mama. Blic Žena je postavila ova pitanja lekaru opšte prakse Nevenki Dimitrijević i ovo su njeni odgovori.

ŠTA JE OPASNIJE OSA ILI PČELA

I osa i pčela su podjednako opasne. Odnosno ako ste alergični na njihov ubod ili vas ujedu za nezgodno mesto posledice mogu da budu fatalne.

ŽAOKA

Žaoka na mestu ujeda ostaje samo ako ste ubili insekta- kaže dr Dimitrijević Ako vas je osa ili pčela ubola i odletela, žaoka je ostala na njima.

Ukoliko je žaoka ipak namestu uboda, trebalo bi da je izvadite pincetom, noktima, bilo kojim predmetom koji vam je pri ruci.

HLADITE ILI GREJETE

Njen savet jeste da se na mesto uboda odmah stavi hladna obloga jer se tako sprečava dalje širenje otoka. Hladna obloga deluje i kao anestetik, tj. smanjuje bol. I treba da stoji na mestu uboda dugo.

– Naknadno se može u kratkom sloju naneti i kortikosteroidna mast i upotrebiti antihistaminik u tabletama kako bi se stopirala dalja alergijska reakcija – kaže dr Dimitrijević.

PRATITE REAKCIJU ORGANIZMA

Ona napominje da, ako se posle uboda pčele ili ose otok širi, treba potražiti pomoć lekara, koji će preporučiti dodatnu terapiju i uključiti neki od jačih kortikosteroida.

Pomoć lekara, i to veoma hitnu, valja potražiti i u slučaju ujeda pčele za usne ili jezik jer širenje otoka posle ujeda na ovim delovima tela može da dovede do gušenja.

Doktorka savetuje da posle ujeda pčele, ose ili stršljena pratite stanje organizma. Kod nekih osoba se posle prvog ujeda razvije alergija na otrov i tada sledeći ujed insekta, ukoliko se ne dobije hitna medicinska pomoć, može da bude fatalan. Simptomi koji mogu da ukazuju na razvijanje alergije su jak bol i otok, otežano disanje ili kratak dah.