Veruje se već vekovima: Ako vas svrbi levi dlan – dolazi novac, a evo šta znači ostalo!

Jedan od najpoznatijih narodnih verovanja svakako je onaj kada zasvrbi levi dlan, stižu pare.

Ali, šta ako vas zasvrbi desni dlan, uvo ili nos? Evo šta sve to, prema starim verovanjima, može da znači.

Levi dlan - novac dolazi

Ako vas svrbi levi dlan, po narodnom verovanju, to znači da vam stiže neočekivan novac. Možda će vas neko obradovati poklonom, možda ćete pronaći izgubljenu svotu, ili vam se jednostavno otvori neka nova prilika za zaradu.

Stari su govorili da tada treba protrljati dlan o drvo - da se "novac zadrži" i ne prođe kroz prste.

Desni dlan - novac odlazi

Suprotno od toga, ako vas svrbi desni dlan, veruje se da ćete morati da date novac – bilo da plaćate nešto neplanirano, bilo da vraćate dug. Ipak, narodna mudrost ima rešenje: protrljajte desni dlan o levu ruku - time se, navodno, "zatvara krug" i novac se vraća.