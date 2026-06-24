Slavni srpski pisac završio sam i zaboravljen u ludnici: Zbog njegove sahrane plakali su svi!

Uoči aneksije Bosne i Hercegovine, Kočić je pokrenuo list "Otadžbinu" i stvorio političku grupu koja je propovedala borbu protiv Austrije i ostataka feudalnog ropstva. Bio je omiljen u narodu i slavljen među ompadinom željnom otpora protiv okupatora. Tamo gde je narod video svog prvaka, država je videla opasnog protivnika. Kočić je više puta hapšen i krivično gonjen.

Posle mnogo godina siromaštva i progona, Petar Kočić počeo je da ispoljava znake mentalne slabosti . Smešten je u Duševnu bolnicu u Beogradu, gde je mnogo vremena provodio sa sestrićem upravnika bolnice, nadarenim hroničarem Milanom Jovanovićem Stojimirovićem. Mladić koji je u Duševnoj bolnici radio kao sekretar, tražeči spas od austrougarske okupacije, u beleškama je detaljno opisao poslednje dane, smrt i sahranu slavnog Srbina.

Pisao je Milan da je pisac bio preplašen i bled kad su ga doveli, ali da nije bio nimalo opasan, te je mladić i te kako uživao u razgovoru sa jednim od najpametnijih savremenika . Kočićevo stanje drastično se pogoršalo u leto 1916. godine. On sebe nije smatrao ni bolesnim ni ludim i bio je ubeđen da se tu našao zbog nebrige prijatelja.

"Kočić je sve do smrti verovao da je zdrave pameti. Samo se jednom o sebi izrazio kao o ludaku - kad su austrijski žandari došli da ga traže i da provere da li je zbilja bolestan. Do poslednjeg časa govorio je kako "samo da dočeka Srbiju", pa će u planine, na oporavak. Drhtavim rukama, prerađivao je za pozorište svoja "Sudanija". Bio je vrlo ponosit na svoj rad, hvalio se kako će se to igrati 'u svim srpskim pozorištima' ", zapisao je Milan.

Govorio je da je ostavljen da "pametan čami među ludama", sve dok nije došao do nekih medicinskih knjiga.

Nije mnogo trebalo mudrome Kočiću da zaključi šta se dešava. Shvatio je težinu situacije u kojoj se našao - bolovao je od progresivne paralize za koju leka nema. Predao se... Posle šest dana u postelji, Petar Kočić je 27. avgusta u četiri ujutro pronađen mrtav.