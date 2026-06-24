Domaća pogača bez kvasca koja uspeva svaki put. Mekana kao duša, savršeno pečena i gotova za tili čas.

Ovo je moj proveren recept za brzu pogaču sa kiselim mlekom koja ostaje sveža i sutradan.

Idealna za doručak ili ručak sa porodicom. Probajte i uverite se sami zašto je ova pogača omiljena na mojoj trpezi.

Potrebno je:

350 gr brašna

200 gr kiselog mleka

1 kašičica praška za pecivo

100 ml kisele vode

soli

Priprema:

U činiju prosejati brašno sa praškom za pecivo, dodati kiselo mleko i kiselu vodu i zamesiti mekše testo.

Mesiti duže da testo bude glatko dodavajući brašno. Razviti ga rumama veličine pleha 22 cm.

Premazati mlekom pa viljuškom izbosti pogaču. Ide u vruću rernu, na 220 stepeni 40-45 min pa i duže da se lepo ispeče.