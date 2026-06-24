Domaća pogača bez kvasca koja uspeva svaki put. Mekana kao duša, savršeno pečena i gotova za tili čas.
Ovo je moj proveren recept za brzu pogaču sa kiselim mlekom koja ostaje sveža i sutradan.
Idealna za doručak ili ručak sa porodicom. Probajte i uverite se sami zašto je ova pogača omiljena na mojoj trpezi.
Potrebno je:
- 350 gr brašna
- 200 gr kiselog mleka
- 1 kašičica praška za pecivo
- 100 ml kisele vode
- soli
Priprema:
U činiju prosejati brašno sa praškom za pecivo, dodati kiselo mleko i kiselu vodu i zamesiti mekše testo.
Mesiti duže da testo bude glatko dodavajući brašno. Razviti ga rumama veličine pleha 22 cm.
Premazati mlekom pa viljuškom izbosti pogaču. Ide u vruću rernu, na 220 stepeni 40-45 min pa i duže da se lepo ispeče.
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