Domaća pogača bez kvasca koja uspeva svaki put. Mekana kao duša, savršeno pečena i gotova za tili čas.

Ovo je moj proveren recept za brzu pogaču sa kiselim mlekom koja ostaje sveža i sutradan.

Idealna za doručak ili ručak sa porodicom. Probajte i uverite se sami zašto je ova pogača omiljena na mojoj trpezi.

Potrebno je:

  • 350 gr brašna
  • 200 gr kiselog mleka
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 100 ml kisele vode
  • soli

Priprema:

bb

U činiju prosejati brašno sa praškom za pecivo, dodati kiselo mleko i kiselu vodu i zamesiti mekše testo.

Mesiti duže da testo bude glatko dodavajući brašno. Razviti ga rumama veličine pleha 22 cm.

Premazati mlekom pa viljuškom izbosti pogaču. Ide u vruću rernu, na 220 stepeni 40-45 min pa i duže da se lepo ispeče.