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Evo kako da oterate golubove sa terase jednom i zauvek: 7 efikasnih trikova koji rade
Foto: Printscreen | Foto: Pexels

Evo kako da oterate golubove sa terase jednom i zauvek: 7 efikasnih trikova koji rade

16:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Rešenja vrlo jednostavna, a većinu potrebnih stvari verovatno već imate kod kuće

 

Ako ne želite da golubovi zauzmu vašu terasu i pretvore je u svoje stanište, postoji nekoliko efikasnih metoda koje ih mogu trajno odvratiti.

Rešenja vrlo jednostavna, a većinu potrebnih stvari verovatno već imate kod kuće.

1. Aluminijumska folija

Ljudi koji su isprobali trik sa aluminijumskom folijom tvrde da se golubovi više nisu vraćali na njihovu terasu. Suština je da postavite što više folije na balkon ili terasu - golubovi će izbegavati takvo okruženje. Možete koristiti i druge reflektujuće predmete koji imaju sličan efekat.

2. Šareni elementi

Razvucite kanap iznad balkona i zavežite trake od šarenog materijala ili folije. Kada ih vetar pokreće, one ometaju golubove i odvraćaju ih od sletanja. Isti efekat mogu imati plastične kese, plastične flaše, veliki baloni, CD-ovi...

3. Gelovi ili svetleće trake

Na tržištu postoje UV trake, reflektujuće svetlosne trake i hologramske trake. Dostupni su i specijalni gelovi. Smatra se da golubovi ove boje i odsjaje doživljavaju kao opasnost, pa izbegavaju sletanje na balkon.

4. Trake sa tupim šiljcima

Birajte trake sa plastičnim, tupim šiljcima kako ne biste povredili ptice. Umesto njih mogu se koristiti i metalne spirale ili pokretne šipke. Postavite ih na ogradu i prozorske daske.

5. Mreža

Pričvrstite mrežu (na primer ribarsku) za ogradu i razvucite je tako da ptice ne mogu da priđu balkonu ili prozoru. Zaštitne mreže su među najefikasnijim načinima zaštite od golubova. Gotovo su neprimetne, a veoma uspešno sprečavaju ptice da dođu na vaš balkon.

6. Lažni predatori

Plastične figure vrana, sova ili jastrebova mogu pomoći da se golubovi udalje. Međutim, potrebno ih je povremeno pomerati kako se ptice ne bi navikle na njihovo prisustvo.

7. Prirodni mirisi

Golubovi ne podnose jake mirise pojedinih biljaka i začina. Na balkon možete posaditi lavandu, bosiljak, ruzmarin, žalfiju ili muškatle. Duž ivica balkona možete posuti ljutu čili papričicu ili poprskati mešavinu vode i eteričnog ulja nane.

(Blic)

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