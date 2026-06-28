Kada se želja ne ostvari ni posle mnogo vremena, u čoveku se često pojavi teško pitanje - zašto Bog nije uslišio molitvu? Da li to znači da nije čuo ono što mu govorimo ili postoji nešto što ne možemo da vidimo iz sopstvene perspektive?

Na ovu temu govorio je otac Dejan Krstić, objašnjavajući da prema crkvenom učenju molitva nije spisak želja koje Bog treba da ispuni, već razgovor sa Bogom i pokušaj da čovek pronađe put koji je za njega dobar.

Bog ne ispunjava svaku ljudsku želju

Prema rečima oca Dejana, čovek često traži ono što u datom trenutku izgleda kao najbolje rešenje, ali ne može uvek da sagleda posledice svojih želja.

U veri se naglašava da Bog ne daje čoveku ono što bi ga udaljilo od dobra, čak i kada čovek iskreno veruje da mu je baš to potrebno.

Otac Dejan je objasnio da postoje stvari koje, prema hrišćanskom učenju, ne mogu biti blagoslovene.

- Gospod, ma koliko se mi molili, nikada neće blagosloviti greh, jer je greh odvajanje od njega. Neće blagosloviti ono što ruši ljubav, jer je sam ljubav. Neće blagosloviti nepravdu, laž, prevaru i nasilje, ma koliko ih mi pokrivali pobožnim rečima ili spoljašnjom formom - rekao je otac Dejan za "Religiju".

Želje koje povređuju druge nisu put molitve

Jedna od stvari koje ljude često muče jeste želja da se nešto dogodi po svaku cenu - da se neko promeni, vrati, donese odluku koju mi očekujemo ili postupi onako kako bismo mi želeli.

Takve situacije su posebno teške kada su u pitanju ljubavni odnosi, porodični problemi ili sukobi među ljudima. Čovek iz svoje povređenosti lako može da poželi da druga strana bude prisiljena na nešto što ona sama ne želi.

- Neće blagosloviti ni osvetu, ni zlopamćenje, ni mržnju, niti želju da se 'pravda' izvrši bez ljubavi i smirenja. Bog blagosilja spasenje, isceljenje i preobraženje čoveka, a ne utvrđivanje u strastima - rekao je otac Dejan.

Zašto se neke molitve ne ostvare

Pitanje zašto se neka molitva ne ispuni vekovima je tema o kojoj vernici razmišljaju. Odgovor koji crkva daje jeste da čovek vidi samo jedan deo slike, dok se Božija volja posmatra kao nešto šire od trenutne želje.

Nekada ono za šta mislimo da će nam doneti sreću može kasnije doneti probleme, a ono što u prvom trenutku doživljavamo kao gubitak može otvoriti neki drugi put.

Zbog toga se u veri često govori da suština molitve nije u tome da se svet prilagodi našim željama, već da čovek kroz molitvu menja sebe i pronađe mir.

Vera, molitva i ono što čovek nosi u sebi

Mnogi ljudi se mole kada im je teško, kada traže odgovor ili kada im je potrebna snaga. U tim trenucima molitva može biti način da zastanu, sagledaju situaciju drugačije i pronađu unutrašnju stabilnost.

Poruka oca Dejana svodi se na to da nije svaka želja dobra za čoveka, čak i kada je iskreno želi. Prema njegovim rečima, važno je da čovek ne traži samo ispunjenje sopstvene volje, već i da razume šta je za njega zaista korisno.

Takav pogled na molitvu mnogima donosi drugačiji odgovor na pitanje koje se često postavlja - zašto se nešto nije dogodilo onda kada smo to najviše želeli.