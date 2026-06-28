Prema podacima Puteva Srbije, kroz naplatnu stanicu Preljina prošlo je 3.619 vozila, dok je kroz naplatnu stanicu Adrani prošlo 4.341 vozilo.

Deonica je deo auto-puta E-761, odnosno Moravskog koridora.

Deonica auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena 26. juna u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- To je 29 novih kilometara auto-puta, ukupno 100 izgrađenih. Ostaje nam još 12 kilometara. Imaćete spojena dva koridora. Miloš Veliki i nekadašnji auto-put E-75. Ovo je najširi auto-put, 30 metara širine i time pruža još veću bezbednost. U potpunosti je digitalizovan. Obezbeđena je 5G mreža celom njegovom dužinom, dakle od Čačka do Kraljeva Srećan sam što niko nije tražio ni sanjao da izgradimo put do Kraljeva.

Vučić je rekao da je od 1945. godine do 2013. urađeno 596 kilom

Od proleća brza saobraćajnica

- Ovo dovodi fabrike, turiste, zbližava porodice, omogućava bolji životni standard. Na tome smo radili naporno. Izrazito smo nisko zadužena zemlja jer nismo trošili novac. Nekako sam najsrećniji kad se grade putevi, ništa ne može da mi pokvari raspoloženje. Želim ljudima da kažem da već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Još problema imamo sa projektovanjem, oko zaštićene zone oko Studenice. To će dramatično da približi Novi Pazar, Rašku, Jarinje - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je bilo milion problema prilikom izgradnje auto-puta.

"Beograd - Kraljevo za sat i 15 minuta, a nekada za više od dva sata"

- Kraljevačkoj opštini je plaćeno više nego Čačku, onda dođu advokati, gledate šta je to što možete da uradite. Bezbroj problema je tu i ništa nije lako graditi i raditi. Ono što je važno i za Srbe i Bošnjake, i sav naš narod, na KiM, mi ćemo da platimo izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, verujem da će to Amerikanci uspeti da završe. Ljudi moraju da razumeju da ne smemo da budemo sebični prema drugima, i generacijama koje dolaze. Uspevao sam nekada kao politički buldožer da izguram stvari koje inače nikad ne bih. Rasinjski, Raški i Moravički okrug će spajati. Pola miliona ljudi. Nama je sad Beograd - Kraljevo, sat i petnaest minuta, nekada smo išli 2 i po sata.

etara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a sada je 651, a biće 1.085 kilometara.

Putarina se neće naplaćivati do 1. jula

Vučić je izjavio je da će deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana za saobraćaj biti puštena u saobraćaj od 27. juna od 9 časova i da se putarina na toj deonici neće naplaćivati do 1. jula.