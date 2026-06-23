Gde žive najveći vernici u Evropi? Evo gde se nalazi Srbija

Na popularnoj Fejsbuk stranici "Maps" nedavno je objavljena zanimljiva mapa koja prikazuje procenat Evropljana koji veruju u Boga. Podaci otkrivaju drastične razlike između različitih delova kontinenta, a očekivano, religijska uverenja su najizraženija u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu.

Ubedljivi lider na ovoj listi je Bosna i Hercegovina, gde čak 70% stanovništva veruje u Boga. Odmah iza nje slede Crna Gora sa 66%, Severna Makedonija sa 64% i Bugarska sa 63%.

Srbija se nalazi u gornjem delu tabele sa 55%, dok je u Sloveniji taj broj znatno niži i iznosi 30%. Jedan od najzanimljivijih detalja na mapi jeste to što su podaci prikazani za gotovo sve države regiona, dok je Hrvatska ostala jedina zemlja za koju uopšte nisu navedene brojke.

Sever i zapad Evrope na samom dnu

Potpuno drugačija slika dolazi iz zemalja zapadne i severne Evrope, gde je zabeležen izuzetno nizak procenat religioznosti.

Nemačka se našla na samom dnu evropske lestvice sa svega 10% vernika.

Švedska i Island je prate u stopu sa tek 11%.

Francuska se takođe ubraja u države sa veoma niskim udelom religioznog stanovništva, koji iznosi 14%.

Ko drži zlatnu sredinu?

Zemlje koje se nalaze u sredini ove evropske liste beleže stabilnu trećinu vernika. Među njima prednjači Poljska sa 36%, a prate je Rusija sa 34%, kao i Ukrajina, Italija i Španija, koje dele identičan procenat od 31%.

Iako su mnogi korisnici u komentarima ispod objave izrazili sumnju u tačnost ovih podataka, na mapi je jasno navedeno da se brojevi temelje na zvaničnom istraživanju "European Values Study" iz 2017. godine. Anketa je sprovedena na reprezentativnom uzorku punoletnih ispitanika u ukupno 34 evropske zemlje.

(Dnevno.hr)