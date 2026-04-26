Muškatle godinama važe za jedno od omiljenih cveća na balkonima i terasama, ali mnogi prave veliku grešku kada je u pitanju zalivanje. Za razliku od brojnih drugih biljaka, muškatle ne vole previše vode, a upravo način zalivanja može da odluči da li će biti prepune cvetova ili će brzo početi da venu.

Najveća greška koju skoro svi prave

Mnoge domaćice muškatle zalivaju svakodnevno i natapaju zemlju do vrha, misleći da će tako biljka brže napredovati. Međutim, previše vlage može dovesti do truljenja korena i slabijeg cvetanja.

Iskusni baštovani savetuju da zemlja između dva zalivanja treba blago da se prosuši, posebno tokom toplijih dana.

Kako ih pravilno zalivati

Muškatle najbolje uspevaju kada se zalivaju direktno pri korenu, bez kvašenja listova i cvetova. Takođe, preporučuje se jutarnje zalivanje, kako bi biljka tokom dana upila dovoljno vlage.

Još jedan trik koji mnogi koriste jeste povremena prihrana rastvorom sa vrlo malom količinom joda, jer se veruje da podstiče bujnije cvetanje.

Sunce im je podjednako važno

Pored pravilnog zalivanja, muškatlama je potrebno dosta svetlosti. Stručnjaci navode da najbolje cvetaju kada imaju nekoliko sati direktnog sunca dnevno.

Ako im obezbedite dovoljno svetlosti, umereno zalivanje i redovno uklanjanje suvih cvetova, muškatle mogu cvetati sve do kasne jeseni.