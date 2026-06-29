Biljka tušt verovatno raste u vašoj bašti baš sada, a vi je svakog leta čupate i bacate u đubre. Greška. Ovaj nisko prizemni „korov“ sa sočnim listovima sadrži više omega-3 masnih kiselina nego skoro svako lisnato povrće koje kupujete u prodavnici. Latinski naziv mu je Portulaca oleracea, a kod nas ga zovu tušanj, tušac, ledena trava ili portulak.

Zašto je tušt zapravo lekovita biljka, a ne obična trava

Tušt buja po vrtovima, uz reke, potoke i rubove šuma, potpuno samonikao. Otporan je na sušu, vrućinu i mraz, raste i na najlošijem zemljištu. Već posle tri do četiri nedelje možete da ga berete. A evo i prave caka: što ga više berete, to se brže razrasta.

Ima blago slankast, osvežavajuće kiselkast ukus. Mladi sočni izdanci visine tri do pet centimetara su najukusniji deo. Ekstrakt sušenih listova i stabljika deluje protivupalno i protiv bolova, a spolja se koristi za grčeve u mišićima.

Šta je tačno biljka tušt

Tušt je jestiva samonikla biljka debelih, sočnih listova i crvenkaste stabljike, koja se jede sirova ili kuvana. Bogata je omega-3 kiselinama, vitaminima A, C i E i mineralima poput gvožđa i magnezijuma.

Riznica hranljivih materija u jednom korovu

Ono što tušt izdvaja jeste sadržaj omega-3 masnih kiselina, prava retkost u biljnom svetu. Tu su i vitamini A, C i E, koji rade za imunitet, kožu, oči i krvne sudove. Od minerala nudi kalcijum, gvožđe, magnezijum i kalijum.

Sadrži i moćne antioksidanse, glutation, beta-karoten i betalaine, koji štite ćelije od oštećenja. Omega-3 kiseline pomažu očuvanju moždanih funkcija i snižavanju holesterola. Prema pregledu objavljenom u časopisu „BioMed Research International“, istraživanje fitohemije i farmakoloških dejstava biljke tušt ukazuje da flavonoidi i alkaloidi mogu pomoći u smanjenju rizika od srčanih oboljenja. Zanimljivo, tušt sadrži i prirodni melatonin, koji može pomoći kod problema sa snom.

Kako da spremite tušt da ne ode u smeće

Ubrane izdanke odvojite od tvrdih stabljika. Sirov ide u mešane salate, gde daje blago kiselkast, osvežavajući ukus. Kuvan se stavlja u supe, variva, rižoto ili kajganu, baš kao u mediteranskoj kuhinji.

Kuvajte ga najviše petnaest minuta. Tada oslobađa blagu sluz koja zgušnjava čorbu i daje joj kremast izgled. Možete ga dodati i u testo za palačinke ili ga ukiseliti za zimnicu.

Za čaj, kašičicu tušta prelijte ključalom vodom, poklopite i ostavite deset minuta, pa procedite. Ako ga pijete protiv tegoba sa disajnim organima, zasladite ga medom.

Jedna stvar zbog koje ne smete da preterate

Tušt sadrži oksalnu kiselinu, koja opterećuje bubrege. Zato ga jedite u manjim količinama, naročito ako imate sklonost ka kamenu u bubregu. I još važnije: berite ga samo sa čistih, neprskanih mesta, daleko od puteva i zagađenja.

Sledeći put kad krenete da ga čupate, zastanite. Da li ste ikada probali tušt u salati ili supi, ili ste ga sve ovo vreme bacali u kantu?

Da li se tušt jede sirov

Da, mladi listovi i izdanci jedu se sirovi u salatama i imaju blago kiselkast, osvežavajući ukus.

Kako prepoznati tušt u bašti

Ima debele, sočne zelene listove, crvenkastu prizemnu stabljiku i raste nisko, šireći se po zemlji u krugovima.

Da li je tušt štetan za bubrege

U većim količinama može da optereti bubrege zbog oksalne kiseline, pa ga jedite umereno, posebno ako imate sklonost kamenu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.