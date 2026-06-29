Kultura
Alo!
NAJTUŽNIJA ŽENSKA IMENA: Veruje se da nose tešku sudbinu
Shutterstock

NAJTUŽNIJA ŽENSKA IMENA: Veruje se da nose tešku sudbinu

16:44
|
0
Autor:  Jadranko Žugić

Jedno rusko verovanje kaže da su devojčice kojima se daju ove imena osuđene na težak život

 

U iščekivanju bebe ili neposredno nakon njenog rođenja, pred roditeljima se nalazi važan zadatak: koje ime dati detetu?

Neko bira ime vodeći se ličnih željama, afinitetima ili porodičnim tradicijama, neko prema kalendaru, a neko prateći svetske trendove.

Međutim, ako želite da vaše dete živi srećnim životom, ima smisla uzeti u obzir značenje imena i izbeći one koji nose negativnu energiju i tešku sudbinu.

Prema ruskom verovanju, ova imena za devojčice mogu da na negativan način da utiču na sudbinu osobe:

Vera

Ukoliko nazovete devojčicu Vera, daćete joj unutrašnju jačinu da prevaziđe sve prepreke i nepokolebljivo se nosi sa svim životnim preokretima koje diktira sudbina i možete biti sigurni da će se nositi sa mnogim poteškoćama.

Vere, po pravilu, do blagostanja dolaze nakon suočavanja sa bolom i gubitkom, stoga, čak i ako dostignu neverovatne uspehe, često više nemaju snage da se raduju.

Aleksandra

Kao i svi vlasnici muškog imena, Aleksandra je prinuđena da neguje i pokazuje osobine karakteristične za suprotni pol. NJihova sudbina je usmerena da kroz život moraju da brinu o porodici, rođacima i svakodnevnim problemima koji često padnu na njihova krhka ramena. Aleksandra je po svojoj prirodi lenja, i više bi volela da radi nešto što joj prija, a ne ono što drugi od nje traže.  Ovo neslaganje između prirodnih sklonosti i životnih okolnosti često njihovo postojanje čini nepodnošljivim.

Tamara

Tamare se često suočavaju sa izdajom, a izdaja im veoma teško pada – mogu doživeti nervne slomove, srčani napad, a ponekad se čak mogu okrenuti i alkoholizmu. Pored toga, dame sa ovim imenom, po pravilu, rano ostaju udovice ili se ne slažu sa prvim supružnicima (jednostavno ih napuštaju). Ako imaju sreće može se desiti da po drugi put zasnuju porodicu, toliko se emocionalno vežu za muževe da ih doslovno guše svojom ljubavlju i ljubomorom, a sebe beskrajnim sumnjama i strahovima. Sve ovo u velikoj meri komplikuje život Tamara koje se teško nose sa svojim osećanjima.

Najtužnije ime imena za devojčice alo lepote srbije

Povezane vesti

Ljudi na jugu Srbije stavljaju BARBIKU U KOVČEG sa pokojnikom: Najneobičniji ritual u našoj zemlji, evo kako pokušavaju da PREVARE SMRT
Rina | Foto: Rina

Ljudi na jugu Srbije stavljaju BARBIKU U KOVČEG sa pokojnikom: Najneobičniji ritual u našoj zemlji, evo kako pokušavaju da PREVARE SMRT

19:57 | 0
Da li zalivate beton leti? Evo zašto grešite i kako vam to zapravo greje dom
Shutterstock

Da li zalivate beton leti? Evo zašto grešite i kako vam to zapravo greje dom

18:52 | 0
Ova biljka raste vam ispod nogu, a vi je čupate kao korov, iako ima više omega-3 od skoro svakog povrća u bašti
Shutterstock

Ova biljka raste vam ispod nogu, a vi je čupate kao korov, iako ima više omega-3 od skoro svakog povrća u bašti

17:48 | 0
Drama u gornjomilanovačkoj fabrici: Velika zmija pojavila se u hali za proizvodnji, panika među zaposlenima
Rina

Drama u gornjomilanovačkoj fabrici: Velika zmija pojavila se u hali za proizvodnji, panika među zaposlenima

15:44 | 0
Srpska gibanica, ali ona prava: Ovako se sprema da ne splasne i ostane vazdušasta danima

Srpska gibanica, ali ona prava: Ovako se sprema da ne splasne i ostane vazdušasta danima

14:30 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Drama u gornjomilanovačkoj fabrici: Velika zmija pojavila se u hali za proizvodnji, panika među zaposlenima
15:44 | 0
Sledeća vest Ova biljka raste vam ispod nogu, a vi je čupate kao korov, iako ima više omega-3 od skoro svakog povrća u bašti
17:48 | 0

Najnovije

Najčitanije

3min

Ljudi na jugu Srbije stavljaju BARBIKU U KOVČEG sa pokojnikom: Najneobičniji ritual u našoj zemlji, evo kako pokušavaju da PREVARE SMRT

1H

Da li zalivate beton leti? Evo zašto grešite i kako vam to zapravo greje dom

2H

Ova biljka raste vam ispod nogu, a vi je čupate kao korov, iako ima više omega-3 od skoro svakog povrća u bašti

3H

NAJTUŽNIJA ŽENSKA IMENA: Veruje se da nose tešku sudbinu

4H

Drama u gornjomilanovačkoj fabrici: Velika zmija pojavila se u hali za proizvodnji, panika među zaposlenima

1D

Evo čija noga ne sme da kroči na Ostrog: Postoje stroga pravila ponašanja na ovom svetom mestu, a jedno se nikako ne radi

1D

Ubod ose ili pčele vas izludi od svraba? Pčelar otkriva trik sa jednom tabletom koju verovatno imate u tašni

1D

Srpska gibanica, ali ona prava: Ovako se sprema da ne splasne i ostane vazdušasta danima

1D

Koje želje vam Bog nikad neće ispuniti, ma koliko se molili

24H

Mnogi vernici u jednoj stvari greše kad celivaju ikone: Iguman Makarije rešio večitu dilemu, ovako je jedino ispravno

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza