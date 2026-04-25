- Kala nije nešto komplikovana za rad, ali ako imaš volju i ljubav, onda sve ide kako treba. Jednom se posadi, beru se cvetovi, traži dosta vode, sunca i toplote. Imamo problem sa skakavcima i puževima, oni je obožavaju, to im je kao sladak doručak”, rekao je za RINU Slobodan Gligić, domaćin.

On objašnjava da je ova biljka dugovečna, ali zahteva pravilno održavanje.

- Kada se jednom posadi, kala ostaje u zemlji i širi se. Upravo zbog toga, svake tri do četiri godine mora da se vadi, jer bokor postaje veliki i cvetovi sitniji. Da bi cvet bio lep i krupan, mora da se presadi, dodaje on.

U poslednje vreme, potražnja za kalama sve je veća, posebno u sezoni venčanja.

- Mlade najčešće traže kale za bidermajere, i to ne moraju biti potpuno rascvetani cvetovi, često su lepši kao pupoljci, mali i nežni, kaže Gligić.

Iako cena varira u zavisnosti od sezone, interesovanje za ovo cveće ne jenjava.

U ovaj porodični posao uključeni su svi, supruga Slavica, kao i ćerke Viktorija i Marija, koje uz školu nalaze vreme da pomognu u plastenicima.

- Pored školskih obaveza, uvek pronađemo način da pomognemo roditeljima. Nije naporno, lepo je raditi sa cvećem, rekla je Viktorija.

Početkom marta cena je bila oko 80 dinara po cvetu, a sada, kako sezona prolazi, kreće se između 30 i 70 dinara. U drugim plastenicima uzgajamo i lizijantus, koji je takođe vrlo dekorativan i tražen. On je zahtevniji za uzgoj, ali ima odličan plasman, objašnjava domaćin.

U plastenicima porodice Gligić ne uzgaja se samo cveće, tu se neguje ljubav prema prirodi, radu i lepoti. A kala, kao simbol nežnosti, elegancije i novog početka, iz Vape odlazi pravo u najlepše životne trenutke, da krasi venčanja, ali i podseti da prava lepota uvek dolazi iz pažnje i posvećenosti.