Lukovska Banja nalazi se na jugu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika, udaljena oko 300 kilometara od Beograda. Ova banja beleži sve veći broj posetilaca, s obzirom na to da prenoćište u privatnom smeštaju može da se nađe po niskim cenama, pri čemu objekti poseduju grejanje, internet, kablovsku TV i parking.

Lukovska banja ima čak 37 termalnih izvora

Ono po čemu je Lukovska banja posebno poznata jeste bogatstvo termomineralnih izvora – ima ih čak 37, sa temperaturom vode koja dostiže i do 65 stepeni Celzijusa.

Zbog toga se Lukovska banja ubraja među najtoplija i najbogatija prirodna lečilišta u regionu. Njena lekovita, termomineralna voda svrstava se u kategoriju natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatnih i slabo sulfidnih hipertermi.

Kupatilo kralja Milutina

Kupatilo kralja Milutina predstavlja specijalizovani prostor za balneo-terapijske kupke u termomineralnoj vodi natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnog tipa, obogaćenoj sumporom i ugljen-dioksidom.

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Temperatura vode u kupatilima kreće se između 42 i 44 stepeni Celzijusa, što omogućava duboko opuštanje mišića, poboljšava cirkulaciju i ubrzava regeneraciju tkiva. Ove kupke imaju široku primenu u terapiji reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda, kao i u rehabilitaciji mišićno-koštanog sistema.

Smeštaj na samo 50 metara od strogog centra se može naći za 944 dinara, s tim što je cena 1.000 dinara dnevno ukoliko je broj noćenja manji od pet. Za 1.500 dinara po osobi nudi se smeštaj nedaleko od autobuske stanice i hotela "Kopaonik". U Lukovskoj Banji, koja se odlikuje velikim brojem lekovitih izvora, uspešno se leče: - Svi oblici reume i reumatskih oboljenja - Problemi sa krvnim sudovima i pritiskom - Bolesti mokraćnih kanala, bešike i problemi sa bubrezima