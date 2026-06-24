Danas, 24. juna, svi vernici pravoslavne veroispovesti slave praznik Svetih apostola Vartolomeja i Varnave. Sveti Vartolomej bio je jedan od 12 Isusovih apostola. Prema predanju, on je zajedno s apostolom Filipom i njegovom sestrom, devicom Marijamom, propovedao jevanđelje Aziji, Indiji i Jermenij.

U hrišćanskim spisima pominje se da su ovi apostoli svojom molitvom umrtvili veliku zmiju koju su neznabošci držali u hramu i tako pokazali koliko je velika moć molitve.

Veruje se da je Vartolomej izlečio ćerku jermenskog cara, ali ga je njen zavidni brat ubio i razapeo na krst. Pošto su hrišćani tvrdili da se nad njegovim moštima dešavaju čuda, neznabošci su njegov kovčeg bacilli u more. On je, prema predanju, doplovio do obale Liparskih ostrva, gde ga je dočekao episkop Agaton i sahranio u hramu. Kasnije su njegove mošti prenete u Rim.

Vartolomej se u nekim jevanđeljima pominje kao Vartolomej, a negde kao Natanailo, ali je u pitanju ista ličnost.

U našem narodu, ovaj praznik se naziva i Vratoloma, tj.Vrtoloma. Običaj je da se na ovaj praznik ne rade teški fizički poslovi, naročito ne oni u poljima oko useva. Prema starom verovanju, ako se danas radi u polju, oluje i poplave će uništiti useve.

U nekim delovima Srbije postojao je običaj da se na ovaj praznik deci ne dozvoljava da se penju na drvo, kao i da se ne treba kupati u reci.