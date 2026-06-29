Najbolje domaće đubrivo za rast krastavaca: Pomešajte 2 sastojka i zalijte sadnicu samo 1 mesečno

Baštovani vole i cene domaće đubrivo za prihranu bilja, a jedan od tih je i onaj za bolji prinos krastavaca.

Naime, iskusni baštovani tvrde da se prinos krastavaca zna i udvostručiti ukoliko se zaliju jednom mesečno ovim rastvorom:

Potrebno je: 200 grama krede, 10 litara mlake vode.

Priprema: Kredu usitnite u mrvice pa sipajte u vodu. Mešajte dok ne dobijete mlečno belu vodu i ostavite da odstoji 10 minuta. Nakon toga opet promešajte sastav pa tom vodom zalijte krastavce.