Najbolje domaće đubrivo za rast krastavaca: Pomešajte 2 sastojka i zalijte sadnicu samo 1 mesečno

Krastavci su veoma popularna salata, a gaje se jednostavno pogotovo uz pomoć prirodnog sastojka
Baštovani vole i cene domaće đubrivo za prihranu bilja, a jedan od tih je i onaj za bolji prinos krastavaca.
Naime, iskusni baštovani tvrde da se prinos krastavaca zna i udvostručiti ukoliko se zaliju jednom mesečno ovim rastvorom:
Potrebno je: 200 grama krede, 10 litara mlake vode.
Priprema: Kredu usitnite u mrvice pa sipajte u vodu. Mešajte dok ne dobijete mlečno belu vodu i ostavite da odstoji 10 minuta. Nakon toga opet promešajte sastav pa tom vodom zalijte krastavce.
Ovim rastvorom zalijte krastavce jednom mesečno, najbolje u večernjim satima. Osim što će bogato roditi, krastavci će uspešno da odolevaju bolestima.
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