Danas se vernici mole Svetom Tihonu Čudotvorcu: Ove reči upućuju se svetitelju za zdravlje i pomoć u nevolji

Sveti Tihon Amatunski Čudotvorac je hrišćanski svetitelj i asketa, rođen u Amatuntu na Kipru, gde je apostolskom revnošću prevodio ljude u hrišćansku veru. Otac mu je bio pekar. Kad god bi ga ostavio samog u radnji, on je hleb razdavao siromasima, a osim po velikodušnosti, bio je poznat i po čudima koje je izvodio, od kojih se dva i danas pamte.
Prvo čudo ostvario je dok je još kao dečak živeo sa svojim roditeljima. Otac mu je bio pekar i kad god bi ga ostavio u prodavnici samog on je siromašnima delio hleb besplatno. Kad je saznao, otac se naljutio na njega, a Tihon mu je rekao da je te hlebove samo dao kao zajam Bogu i da će mu biti vraćeno stostruko… Otac se uverio u to onog trenutka kad je, do tada prazan ambar, zatekao prepun čistom pšenicom.
Drugo čudo se desilo kada je pokupio suve loze koje su bacili radnici u jednom vinogradu i posadio ih u svojoj bašti. Onda se pomolio Bogu da njegovom vinogradu podari darove: prvo, da se suve loze prime, puste koren i porastu; drugo, da njegov vinograd izobiluje rodom; treće, da grožđe bude slatko i korisno po zdravlje; četvrto, da grožđe u njegovom vinogradu sazreva ranije nego u drugim vinogradima. Već sutradan je video da su njegove molitve uslišene jer su se suve loze primile. Kad su počele da rastu iste godine su donele obilan rod.
Sveti Tihon umro je oko 425. godine, Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslavlja ga 29. juna, a vernici danas molitve za zdravlje upućuju svecu sledećim rečima:
"Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Tihone. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje."
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