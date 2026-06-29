Danas se vernici mole Svetom Tihonu Čudotvorcu: Ove reči upućuju se svetitelju za zdravlje i pomoć u nevolji

Sveti Tihon Amatunski Čudotvorac je hrišćanski svetitelj i asketa, rođen u Amatuntu na Kipru, gde je apostolskom revnošću prevodio ljude u hrišćansku veru. Otac mu je bio pekar. Kad god bi ga ostavio samog u radnji, on je hleb razdavao siromasima, a osim po velikodušnosti, bio je poznat i po čudima koje je izvodio, od kojih se dva i danas pamte.

Prvo čudo ostvario je dok je još kao dečak živeo sa svojim roditeljima. Otac mu je bio pekar i kad god bi ga ostavio u prodavnici samog on je siromašnima delio hleb besplatno. Kad je saznao, otac se naljutio na njega, a Tihon mu je rekao da je te hlebove samo dao kao zajam Bogu i da će mu biti vraćeno stostruko… Otac se uverio u to onog trenutka kad je, do tada prazan ambar, zatekao prepun čistom pšenicom.