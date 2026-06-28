Ako vas pogodi ubod ose ili pčele, najgore dolazi kasnije: koža nabrekne, peče i svrbi tako da ne možete da mislite ni na šta drugo. A rešenje verovatno već nosite u tašni ili džepu. Jedna obična tableta protiv bolova, navlažena i pritisnuta na ranicu, smiruje sve to za par minuta. Trik dolazi od pčelara, ljudi koje ose i pčele ubadaju češće nego bilo koga.

Zašto baš andol ili aspirin pomaže kod uboda

Tablete tipa andola ili aspirina sadrže acetilsalicilnu kiselinu. Kada navlaženu tabletu prislonite na kožu, ta materija prodire u ranicu i smiruje upalu koja izaziva crvenilo i svrab. Manje upale znači manji otok i blaži bol. Zato je toliko ljudi godinama drži u kući baš za ovu namenu.

Kako da primenite trikove korak po korak

Postupak je kratak i ne traži ništa osim tablete i kapi vode. Uradite ovako:

Izvadite žaoku ako je ostala u koži, ostružite je noktom ili ivicom kartice, ne stiskajte prstima

Navlažite tabletu andola ili aspirina sa nekoliko kapi vode

Prislonite je tačno na mesto uboda i držite oko jedan minut

Sklonite tabletu i obrišite kožu

Otok i bol popuštaju brzo, a svrab koji najviše nervira gotovo da izostane. Trag na koži ostaje jedva primetan.

Da li je ubod ose opasan po zdravlje?

Kod većine ljudi ubod ose ili pčele izazove samo lokalnu reakciju koja prođe za dan ili dva. Opasnost postoji kod alergičnih osoba, gde reakcija može da bude teška i brza.

Kada tableta nije dovoljna i morate kod lekara

Trik sa tabletom rešava obične, lokalne reakcije. Ne rešava alergiju. Ako posle uboda osetite otežano disanje, stezanje u grlu, vrtoglavicu ili vam oteče lice i jezik, ne čekajte nijednu sekundu. Pozovite hitnu pomoć. Prema preporukama sa portala klinike „Mayo Clinic“ o prvoj pomoći kod uboda insekata, znaci ozbiljne alergijske reakcije zahtevaju hitnu intervenciju, a osobe koje znaju da su alergične treba uvek da nose autoinjektor adrenalina.

Posebno budite oprezni ako vas ubode stršljen, jer je njegov ubod bolniji i ostavlja više otrova od ose. Više uboda odjednom takođe traži pažnju lekara, čak i kod osoba koje nisu alergične.

Mali trikovi koji dodatno smiruju kožu

Ako baš nemate tabletu pri ruci, pomaže i hladna obloga. Led umotan u krpu drži otok pod kontrolom. Neki ljudi kunu se u kašicu od sode bikarbone, drugi u kap sirćeta. Ništa od toga ne deluje tako brzo kao navlažena tableta, ali u nuždi posluži.

Najvažnije pravilo leta: ne mašite rukama oko ose. Time je samo provocirate. Ostanite mirni, sklonite slatka pića i voće sa stola, a kod sebe držite jednu tabletu. Mala stvar, a spasava ceo dan na otvorenom.

Koji vama trik pomaže kad vas nešto ubode, ledena obloga, soda bikarbona ili nešto što su vas naučile bake? Napišite u komentarima

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.