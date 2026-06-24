Pronalazio ih je, kaže, na različitim mestima - od podruma i tavana, preko stepeništa, ormara i kreveta, do mašina za šivenje, motora zamrzivača i skutera.

„Najzanimljivija mi je ona u kolevci, dok je dete bilo tu. To je bilo u Vranju, pozvali su me ljudi, ja sam izašao i izvukao tu zmiju", prepričava Stanković nesvakidašnji događaj s početka karijere.

Ipak, najteže je pronaći zmije koje su se sakrile negde u unutrašnjosti automobila, tvrdi Stanković.

„To su teške i najproblematičnije intervencije koje nekada po tri sata traju.

„Imam ja tu neku zglobastu kameru kojom svuda možeš da pogledaš, ali je to takva životinja da se svuda zavuče, u motorima automobila, u branicima i onda je tu muka."

Pozivi su do sada uglavnom pristizali sa juga Srbije, ali je imao intervencije i u Novom Sadu, Beogradu, Sokobanji...

„Sve ih vraćam u prirodu, ne bih mogao pred Gospoda ako neku ubijem"

Stankovića ponekad angažuje Zavod za zaštitu prirode, koji mu je i dodelio sertifikat, kao što je bio slučaj u Boljevcu podno planine Rtanj, gde je u jednoj kući zapaženo leglo zmija.

Kaže da zmije dolaze u kuće tragajući za hranom, prvenstveno za miševima, a katkad i zalutaju, pa ukoliko pronađu skrovito i bezbedno mesto, tu ostanu dok ih ne vide.

U njegovom poslu, naglašava, najvažnije je prvo poznavati zmije i teren, a onda biti oprezan i obezbediti se.

„Moraš da znaš šta radiš, da budeš priseban, da imaš srce i pre svega moraš da voliš taj posao. Ako ne voliš to, ne obraćaš pažnju i nisi pedantan, onda ne vredi", govori Stanković.

Zarad lične bezbednosti, otrovnice hvata u rukavicama, dok ostale grabi golim rukama.

Međutim, cilj je uvek isti - vratiti životinju u prirodu.

„Ja ne bih smeo pred Gospoda da se nekoj nešto desi. Ima tu i bolesnih, neka povređena, ja gledam da samo bude dobro i da je vratim u prirodu. To je najvažnije", dodaje.

Godišnje u proseku uhvati od 80 do 100 zmija, od čega su kaže „98 odsto neotrovne".

Međutim, pamti situaciju kada je morao da uhvati otrovnog poskoka koji se šćućurio u saksiji na terasi jedne kuće.

„Zove me neka žena usred bela dana i kaže: ,Dođi, molim te, poskok je u samoj saksiji'. Ja dođem, a on se stvarno umotao i stoji u saksiji."