Kod mnogih ljudi ovi gmizavci bude osećaj nelagode i straha, međutim, postoje osobe koji ne zaziru od njih, te kada ih pozovu u pomoć, zmije hvataju golim rukama i odnose ih nazad u prirodno stanište.
„Poslednji put je bilo sad, početkom oktobra, u jednom selu blizu Vranja, ispred škole u šahti sam našao leglo i izvlačio sam ih", govori za BBC na srpskom Vladica Stanković, vatrogasac i sertifikovani hvatač zmija.
Zmije je nalazio na raznim mestima, a jednom, dodaje, i u kolevci za bebe.
Stanković kaže da ih je, iako je jesen, toplije vreme „isteralo na čistinu", dok su vremenske prilike nekada dozvoljavale da ih hvata i tokom zimskih meseci.
U Srbiji postoji deset vrsta zmija, od kojih su tri otrovnice, a ostale iz porodice smukova.
Zavisno od vrste, široko su rasprostranjene - od ravničarskih predela, do većih nadmorskih visina na planinama Srbije.
„Uhvati me ako smeš"
Vladica Stanković, osnivač Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok" iz Vladičinog Hana, već petnaest godina hvata zmije.
Pronalazio ih je, kaže, na različitim mestima - od podruma i tavana, preko stepeništa, ormara i kreveta, do mašina za šivenje, motora zamrzivača i skutera.
„Najzanimljivija mi je ona u kolevci, dok je dete bilo tu. To je bilo u Vranju, pozvali su me ljudi, ja sam izašao i izvukao tu zmiju", prepričava Stanković nesvakidašnji događaj s početka karijere.
Ipak, najteže je pronaći zmije koje su se sakrile negde u unutrašnjosti automobila, tvrdi Stanković.
„To su teške i najproblematičnije intervencije koje nekada po tri sata traju.
„Imam ja tu neku zglobastu kameru kojom svuda možeš da pogledaš, ali je to takva životinja da se svuda zavuče, u motorima automobila, u branicima i onda je tu muka."
Pozivi su do sada uglavnom pristizali sa juga Srbije, ali je imao intervencije i u Novom Sadu, Beogradu, Sokobanji...
„Sve ih vraćam u prirodu, ne bih mogao pred Gospoda ako neku ubijem"
Stankovića ponekad angažuje Zavod za zaštitu prirode, koji mu je i dodelio sertifikat, kao što je bio slučaj u Boljevcu podno planine Rtanj, gde je u jednoj kući zapaženo leglo zmija.
Kaže da zmije dolaze u kuće tragajući za hranom, prvenstveno za miševima, a katkad i zalutaju, pa ukoliko pronađu skrovito i bezbedno mesto, tu ostanu dok ih ne vide.
U njegovom poslu, naglašava, najvažnije je prvo poznavati zmije i teren, a onda biti oprezan i obezbediti se.
„Moraš da znaš šta radiš, da budeš priseban, da imaš srce i pre svega moraš da voliš taj posao. Ako ne voliš to, ne obraćaš pažnju i nisi pedantan, onda ne vredi", govori Stanković.
Zarad lične bezbednosti, otrovnice hvata u rukavicama, dok ostale grabi golim rukama.
Međutim, cilj je uvek isti - vratiti životinju u prirodu.
„Ja ne bih smeo pred Gospoda da se nekoj nešto desi. Ima tu i bolesnih, neka povređena, ja gledam da samo bude dobro i da je vratim u prirodu. To je najvažnije", dodaje.
Godišnje u proseku uhvati od 80 do 100 zmija, od čega su kaže „98 odsto neotrovne".
Međutim, pamti situaciju kada je morao da uhvati otrovnog poskoka koji se šćućurio u saksiji na terasi jedne kuće.
„Zove me neka žena usred bela dana i kaže: ,Dođi, molim te, poskok je u samoj saksiji'. Ja dođem, a on se stvarno umotao i stoji u saksiji."
Dešavalo mu se da ga zmija tokom intervencije ugrize. Do sada je to, srećom, uvek bio neotrovni smuk.
Neke vrste zmija na Balkanu
Zmije iz porodice ljutica (otrovnica):
- Poskok (Vipera ammodytes), sreće se na teritoriji čitave Srbije južno od Save i Dunava. Od ostalih zmija ga razlikuje jasno izražen rog na vrhu njuške.
- Šarka (Vipera berus), severno od Save i Dunava živi na očuvanim staništima uz reku Savu, poput specijalnog rezervata prirode Obedska bara, na Fruškoj gori i Vršačkim planinama. Južno od ovih reka rasprostranjenost im je ograničena nadmorskom visinom od 1.200 metara, pa se sreću na Kopaoniku, planinama oko Vlasinskog jezera i na samom jezeru, Goliji, Staroj planini i drugim.
- Šargan (Vipera ursinii), živi na Kosovu, na Šar planini i Prokletijama.
Zmije iz porodica smukova:
- Belouška (Natrix natrix), rasprostranjena širom Srbije i uglavnom se može videti uz vodena staništa.
- Ribarica (Natrix tessellata), naširoko rasprostranjena i uslovljena vodenim staništima zbog ribe kojom se uglavnom hrani.
- Eskulapov ili šumski smuk (Zamenis longissimus), živi na čitavoj teritoriji Srbije, hrani se uglavnom glodarima i sreće se u naseljenim mestima.
- Stepski smuk (Dolichophis caspius), odgovaraju mu otvorenija i osunčanija staništa.
- Četvoroprugi smuk (Elaphe quatuorlineata), mediteranska vrsta koja naseljava krajnji jug Srbije.
- Šilac (Platyceps najadum), takođe mediteranska vrsta koja živi uz granicu sa Makedonijom.
- Smukulja (Coronella austriaca), sreće se od najviših do najnižih delova Srbije, a ljudi je zbog karakteristične šare, često mešaju sa šarkom.
Edukacija u školama, psihologija preko telefona
Stanković godinama gostuje po raznim mestima Srbije, gde drži predavanja o zmijama deci i starijima.
Ponekad mu u pomoć pritekne i kućni ljubimac Đole, loptasti piton, sa kojim se odlično razume, iako ne zna nemušti jezik.
Kaže da su za ovu temu posebno zainteresovani školarci, koje uči kako da razlikuju otrovne od neotrovnih vrsta zmija i kako da se ponašaju ako ih uoče u prirodi.
„Nisu problem deca koja se plaše nego ona koja su mnogo slobodna, ne obraćaju pažnju da li je otrovna ili nije, i lako mogu da priđu da je uzmu jer nemaju taj strah i opreznost.
„Zbog toga potenciramo edukaciju, da deca znaju da postoje otrovne i uvek naglašavamo da ne smeju sama da ih dodiruju", dodaje Stanković.
Šta uraditi ako vas ujede otrovnica?
Prema saznanjima Srpskog herpetološkog društva „Milutin Radovanović", u Srbiji ne postoje objedinjeni podaci o ujedima otrovnih zmija, njihovom tretiranju u zdravstvenim ustanovama i eventualnim posledicama koje ujedi imaju na ljude.
Do ujeda zmije uglavnom dolazi kada čovek slučajno stane ili spusti šaku na nju.
„Ako je uznemirena zmija će uvek pokušati da se pomeri, odnosno pobegne, nikada neće krenuti na čoveka sa namerom da ga ujede bez razloga, jer nas ne gleda kao plen."
„Ukoliko je u neposrednoj blizini i dalje je mirna i neuznemirena, dovoljno ju je samo zaobići, a ukoliko je to nemoguće, potrebno je napraviti nekoliko jačih vibracija, kako bi se uplašila i otišla u zaklon koji je obično u blizini", objašnjava Simović.
Poskok i šarka imaju sličnu jačinu otrova, ali je poskok zmija koja uglavnom ujeda u prirodi jer se najčešće sreće, smatra on.
Ukoliko dođe do ujeda, prva pomoć koja se primenjuje je istiskivanje mesta ujeda do pojave sukrvice.
Rana se ne sme isisavati jer postoji šansa da u usnoj duplji postoji ranica preko koje otrov može da uđe u krvotok.
Istisnuti otrov koji je ostao na površini kože treba obrisati suvom maramicom ili ubrusom.
Osoba koju je ujela zmija treba da pije što više vode i nijedan drugi napitak, dok je mesto ugriza, po mogućnosti, potrebno tretirati hladnim oblogama.
Važno je da se ujedena osoba umiri. Panika, nagli pokreti ili trčanje ubrzavaju cirkulaciju krvi čime doprinose širenju toksina kroz organizam.
Podvezivanje je moguće samo u izuzetnim slučajevima i uz mere opreza, jer nepravilna primena može da dovede do velikih posledica.
Nakon ukazivanja prve pomoći, ujedenu osobu treba sprovesti do prve bolnice.
Simptomi koji se javljaju prilikom ujeda su znojenje, slabost, ubrzano disanje, dijareja, povraćanje i gubitak svesti.
Tragovi ujeda obično krvare, javlja se oteklina, utrnulost i crvenilo.
Prilikom ujeda otrovnica, smrtni ishodi su veoma retki, navode u društvu „Milutin Radovanović".
Na otrov su osetljiva deca i stariji, kao i alergične, hronično obolele i osobe slabog imuniteta.
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