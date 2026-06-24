Hortenzije su među najspektakularnijim cvećem u bašti, ali malo ljudi zna da se njihova nijansa može promeniti korišćenjem uobičajenog kuhinjskog sastojka. To nije opasno za biljku, a rezultat je spektakularan za naše oči.
Prema rečima stručnjaka za baštovanstvo, boja hortenzija u velikoj meri zavisi od kiselosti zemljišta. Tako, cvetovi imaju tendenciju da postanu plavi u kiselom zemljištu, a ružičasti u alkalnom.
Ako su vam hortenzije ružičaste, možete ih obojiti u plave pomoću jednostavnog trika koji se zove: kesice čaja. One pomažu u zakiseljavanju zemljišta, zahvaljujući taninskoj kiselini koju sadrže. Kada se dodaju u zemlju, mogu postepeno pomoći da ružičaste hortenzije postanu plave.
Dodavanje kesica čaja u zemlju može promeniti boju hortenzija jer čaj sadrži taninsku kiselinu, koja smanjuje nivo pH i povećava kiselost zemljišta“, objasnio je Grejem Smit, stručnjak za hortikulturu. A osim što utiču na boju, kesice čaja mogu funkcionisati i kao prirodno đubrivo za biljke.
Opasan "trik" koji treba izbegavati!
Međutim, stručnjaci skreću pažnju na "trik“ koji je preplavio internet. "Savet koji sve češće čujem ne samo da deluje apsurdno, već je i potpuno opasan. Mislim na umetanje zarđalih eksera u zemlju kako bi se povećala kiselost biljaka poput plavih hortenzija i rododendrona“, upozorava stručnjak za baštovanstvo na TokToku.On objašnjava da neki ljudi veruju da bi stavljanje eksera u zemlju moglo pomoći da hortenzije poplave, što bi se u teoriji moglo desiti tokom vremena. Međutim, po njegovom mišljenju, ne vredi pokušavati jer je opasno imati toliko eksera razbacanih po bašti. Možda biste vremenom želeli da tamo nešto uzgajate i vi ili neko drugi biste mogli da se povredite.
Kako još možete dodati gvožđe u zemljište? On kaže da postoji nekoliko opcija - možete ga poboljšati kompostom, dodati gvožđe sulfat koje možete razblažiti u vodi i direktno zaliti zemljište njime, ili čak dodati komadiće kore bora, koja će se vremenom razložiti i povećati kiselost. Dakle, ne morate stavljati eksere u zemljište da biste postigli ovaj efekat. Postoje mnogo bezbednije metode od ove, naglašava stručnjak.
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