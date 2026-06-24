Dodavanje kesica čaja u zemlju može promeniti boju hortenzija jer čaj sadrži taninsku kiselinu, koja smanjuje nivo pH i povećava kiselost zemljišta“, objasnio je Grejem Smit, stručnjak za hortikulturu. A osim što utiču na boju, kesice čaja mogu funkcionisati i kao prirodno đubrivo za biljke.

Opasan "trik" koji treba izbegavati!

Međutim, stručnjaci skreću pažnju na "trik“ koji je preplavio internet. "Savet koji sve češće čujem ne samo da deluje apsurdno, već je i potpuno opasan. Mislim na umetanje zarđalih eksera u zemlju kako bi se povećala kiselost biljaka poput plavih hortenzija i rododendrona“, upozorava stručnjak za baštovanstvo na TokToku.On objašnjava da neki ljudi veruju da bi stavljanje eksera u zemlju moglo pomoći da hortenzije poplave, što bi se u teoriji moglo desiti tokom vremena. Međutim, po njegovom mišljenju, ne vredi pokušavati jer je opasno imati toliko eksera razbacanih po bašti. Možda biste vremenom želeli da tamo nešto uzgajate i vi ili neko drugi biste mogli da se povredite.