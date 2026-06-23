Kratka imena nekada nisu bila toliko česta, ali to više nije slučaj. Verujemo da sve češće upoznajete devojčice koje se zovu Mia, Maša, Mila, Dunja, ali da li ste skoro čuli da se neko zove Neva?

U duhu našeg jezika, reč Neva je izvedena od glagola "venuti", te ovo ime dodavanjem prefiksa "ne" ima značenje "one koja je večno mlada", "nikad ne vene" i koja je simbol mladalačke lepote.

Takođe se smatra da je ovo ime nastalo od imena Nevena, mada ono znači "ona koja je lepa i nežna kao cvet"; "ona koja je zdrava i puna života"; "žena koja zrači energijom i koja je živahna".

Veruje se da je žena koja nosi ovo ime veoma pažljiva, kreativna i odgovorna u svemu što radi.

Ako poznajete neku Nevu, obradujte je ovim tekstom.