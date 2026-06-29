Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode – oni koji mirišu na detinjstvo, porodična okupljanja i stare, proverene recepte. Upravo takve su i ledene kiflice – sitni, mirisni zalogaji koji osvajaju na prvi zalogaj. Njihova posebnost krije se u jednostavnim sastojcima, ali i u neodoljivoj kombinaciji mekane unutrašnjosti i blago hrskave, „ledene” korice od šećera.

Donosimo vam najbolji, provereni domaći recept uz koji će vam uspeti baš svaki put.

Sastojci:

  • 250 g putera ili masti
  • 3 žumanca (ili 1 celo jaje + 2 žumanca)
  • 20 g svežeg kvasca
  • 50 g šećera
  • 1 dl mleka
  • 500–600 g brašna
  • prstohvat soli
  • 1 jaje ili belanca
  • malo mleka
  • oko 200–300 g kristal šećera
  • prah šećer i vanilin šećer

Priprema:

  1. Prvo u mlako mleko dodajte šećer i kvasac, pa ostavite da zapeni nekoliko minuta.
  2. Zatim penasto umutite puter ili mast sa žumancima dok ne dobijete glatku smesu.
  3. U to dodajte nadošli kvasac i postepeno umešajte brašno, pa zamesite mekano i glatko testo.
  4. Nakon toga testo pokrijte i ostavite na hladnom mestu ili u frižideru da odmara najmanje 2 sata, a idealno i duže, jer upravo to daje kiflicama posebnu mekoću i ukus.
  5. Kada testo odstoji, podelite ga na manje delove, razvijte svaki u krug i secite na trouglove, pa ih uvijajte u kiflice, po želji sa malo džema.
  6. Svaku kiflicu potom uvaljajte u umućeno jaje sa malo mleka, a zatim u kristal šećer kako bi dobile prepoznatljivu hrskavu „ledenu” koricu.
  7. Ređajte ih na pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 15 do 20 minuta, vodeći računa da ostanu svetle.
  8. Kada su pečene, ostavite ih da se kratko prohlade, a zatim ih pospite prah šećerom pomešanim sa vanilin šećerom.

Najlepše su kada malo odstoje, jer tada postaju još mekše i ukusnije.

Kurir Stil

 