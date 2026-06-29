Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode – oni koji mirišu na detinjstvo, porodična okupljanja i stare, proverene recepte. Upravo takve su i ledene kiflice – sitni, mirisni zalogaji koji osvajaju na prvi zalogaj. Njihova posebnost krije se u jednostavnim sastojcima, ali i u neodoljivoj kombinaciji mekane unutrašnjosti i blago hrskave, „ledene” korice od šećera.
Donosimo vam najbolji, provereni domaći recept uz koji će vam uspeti baš svaki put.
Sastojci:
- 250 g putera ili masti
- 3 žumanca (ili 1 celo jaje + 2 žumanca)
- 20 g svežeg kvasca
- 50 g šećera
- 1 dl mleka
- 500–600 g brašna
- prstohvat soli
- 1 jaje ili belanca
- malo mleka
- oko 200–300 g kristal šećera
- prah šećer i vanilin šećer
Priprema:
- Prvo u mlako mleko dodajte šećer i kvasac, pa ostavite da zapeni nekoliko minuta.
- Zatim penasto umutite puter ili mast sa žumancima dok ne dobijete glatku smesu.
- U to dodajte nadošli kvasac i postepeno umešajte brašno, pa zamesite mekano i glatko testo.
- Nakon toga testo pokrijte i ostavite na hladnom mestu ili u frižideru da odmara najmanje 2 sata, a idealno i duže, jer upravo to daje kiflicama posebnu mekoću i ukus.
- Kada testo odstoji, podelite ga na manje delove, razvijte svaki u krug i secite na trouglove, pa ih uvijajte u kiflice, po želji sa malo džema.
- Svaku kiflicu potom uvaljajte u umućeno jaje sa malo mleka, a zatim u kristal šećer kako bi dobile prepoznatljivu hrskavu „ledenu” koricu.
- Ređajte ih na pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 15 do 20 minuta, vodeći računa da ostanu svetle.
- Kada su pečene, ostavite ih da se kratko prohlade, a zatim ih pospite prah šećerom pomešanim sa vanilin šećerom.
Najlepše su kada malo odstoje, jer tada postaju još mekše i ukusnije.
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