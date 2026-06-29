Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode – oni koji mirišu na detinjstvo, porodična okupljanja i stare, proverene recepte. Upravo takve su i ledene kiflice – sitni, mirisni zalogaji koji osvajaju na prvi zalogaj. Njihova posebnost krije se u jednostavnim sastojcima, ali i u neodoljivoj kombinaciji mekane unutrašnjosti i blago hrskave, „ledene” korice od šećera.