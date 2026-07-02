Gradsko veće grada Čačka je donelo rešenje o prenosu investitorskih prava na Javno preduzeće “Putevi Srbije“. Odluka je doneta kako bi se omogućilo izvođenje radova na kompletnoj deonici, kao i na pratećim saobraćajnicama koje će povezati Moravski koridor sa postojećom putnom mrežom u Konjevićima i okolini.

- Reč je o ulicama predviđenim važećim planskim aktima, odnosno Planom generalne regulacije “Ljubić – Konjevići“. Najznačajnija je deonica koja povezuje kružni tok sa petljom na autoputu, na prostoru obuhvaćenom Planom područja posebne namene, rekao je načelnik Gradske uprave za urbanizam Dejan Rašić.

Dodaje da se pored glavne trase, investitorska prava prenose i za nekoliko bočnih saobraćajnica koje će omogućiti stanovnicima ovog dela grada kvalitetnije povezivanje sa autoputem i ostatkom saobraćajne mreže.

- Završena je prva faza izgradnje priključka na autoput. U toku su radovi na bočnim priključnim saobraćajnicama, koje su od velikog značaja za funkcionisanje saobraćaja u ovom delu grada. Očekujemo da u narednoj fazi bude realizovano i proširenje priključka na četiri saobraćajne trake, što je predviđeno planskom dokumentacijom – rekao je Rašić.