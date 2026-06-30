Kontrolom je utvrđeno da pojedini prijavljeni zasadi više ne postoje, da su iskrčeni ili van proizvodnje, kao i da se na nekim parcelama umesto maline gaje druge kulture. Istovremeno, veliki broj kontrolisanih zasada nalazi se u dobrom stanju i u punoj proizvodnji.

Ministarstvo je pozvalo sve korisnike podsticaja za proizvodnju maline da u narednih 15 dana provere i, ukoliko je potrebno, ažuriraju podatke o svojim gazdinstvima. Poljoprivrednicima će u tom postupku pomoći nadležne Poljoprivredne savetodavne i stručne službe.

Nakon isteka ostavljenog roka, slučajevi u kojima nepravilnosti ne budu otklonjene biće prosleđeni nadležnim inspekcijama. U skladu sa zakonom, moguće su mere koje uključuju povraćaj bespravno ostvarenih podsticaja, podnošenje odgovarajućih prijava i stavljanje gazdinstava u pasivan status.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da država želi da sredstva namenjena agraru budu usmerena isključivo proizvođačima koji se zaista bave proizvodnjom, ističući da cilj monitoringa nije kažnjavanje, već uspostavljanje uređenijeg i pravednijeg sistema podsticaja.

Kako je najavljeno, monitoring zasada maline biće nastavljen i u narednom periodu, a prikupljeni podaci poslužiće za unapređenje evidencija i sistema državne podrške poljoprivredi.