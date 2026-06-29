Kraj je juna. Pogledate svoje baštenske gredice i shvatite: neke su već prazne — rotkve su pojedene, zelena salata je nestala, rana šargarepa je ubrana. Planirali ste da „posadite nešto drugo“, ali nikada niste stigli do toga. I sada izgleda: to je to, sezona je izgubljena.
Ali to nije istina...
Postoji vrste povrća koje će uspeti ako ih posadite krajem juna i početkom jula. Evo o kojem povrću je reč:
1. Rotkvice - od sađenja do branja treba da prođe samo 3 nedelje.
Način sadnje: brazde na svakih 15 cm, seme na svakih 3-4 cm, dubina 1,5-2 cm. Nakon setve, obilno zaliti i zasenčiti 2-3 dana.
Vreme berbe: posle 20–25 dana. Nemojte preterati sa berbom, jer će rotkve postati drvenaste.
Trikovi: Ako imate praznu baštensku gredicu nakon berbe belog ili crnog luka, posejte rotkvice tamo. Zemljište je već đubreno, tako da ne morate ništa da radite.
2. Zelena salata (list i glavica) – 30–40 dana
Zelena salata brzo raste i ne plaši se julske vrućine ako se pravilno zaliva.
Važno: zelenoj salati je potrebno zalivanje svakog dana (ili svakog drugog dana). Ako to propustite 2-3 dana tokom vrućeg vremena, zelena salata će postati gorka i uvenuti.
Trik: Sejte zelenu salatu u delimičnoj hladovini (na primer, na severnoj strani paradajza) i malčirajte pokošenom travom.
3. Spanać – 30–35 dana
Spanać uspeva po kratkim danima i hladnim temperaturama. Prolećni spanać brzo vene. Ali ako se poseje krajem juna (ili čak jula), raste kao lud.
Način sadnje: brazde na svakih 20 cm, seme na svakih 5–6 cm. Dubina 2 cm.
Žetva: za mesec dana – nežno zelenilo za salate i smutije. Možete brati pre mraza.
4. Kopar, peršun, korijander (zelenilo) - 25–40 dana
Zelenilo se može sejati tokom celog leta. Kraj juna je idealan period, jer je prolećno zelenilo već izbledelo (kopar je u štrobovima, peršun je postao žilav).
Trikovi: sejte zelenilo svake dve nedelje. Na ovaj način ćete uvek imati sveže.
5 saveta za sadnju u junu
Savet 1. Potopite seme.
Krajem juna, zemljište je suvo, a noći tople. Potopite seme u vodu 6-12 sati pre sadnje. Sadnice će se pojaviti 3-4 dana ranije.
Savet 2. Zalijte brazde pre setve.
Ne sipajte vodu odozgo nakon sadnje — to će oboriti sitno seme. Napravite brazdu, zalijte je kantom za zalivanje bez mlaznice, raširite seme i pokrijte suvom zemljom. Vlaga će ostati na dnu, a korenje će tamo rasti.
Savet 3. Zasenčite prva 3-5 dana.
Junsko sunce može da opeče nežne sadnice za samo nekoliko sati. Prekrijte lukove baštenske gredice belom spanbondom ili starim čaršavom. Uklonite ga posle 3-5 dana.
Savet 4. Malčirajte odmah nakon klijanja.
Čim se pojave zelene petlje, malčirajte gredicu pokošenom travom (sloj debljine 3–5 cm). Ovo će zadržati vlagu i zaštititi od sunca.
Savet 5. Sejte češće, ali manje.
Bolje je posaditi pola prazne gredice i dobro je negovati nego sve zanemariti. Rotkvice, zelenu salatu i zelenilo je najbolje sejati svake dve nedelje u malim serijama.
Glavni zaključak
Kraj juna nije kraj baštovanske sezone. To je početak druge runde . Dok drugi baštovani piju čaj i misle da je sve izgubljeno, vi mirno sejete prazne gredice i dobijate svež žetvu u avgustu i septembru.
Rotkvice, zelena salata, spanać i rana šargarepa su vaši najbolji prijatelji u ovom trenutku. I što je najvažnije, ne paničite. Samo uzmite malo semena, izađite u baštu i posadite ono što je spremno.
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