SPC i pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog.

On je bio sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: "Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom."

Sudija ga uvede u Eskulapov hram gde žrečevi naročito negovahu velike zmije. Svi držahu da će zmije ugristi Artemona. No, on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju tako da se ne mogahu maći. Potom ih izvede sve u dvorište, duhnu na njih i sve ih na mah umrtvi.

Svi behu u velikom užasu. A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika: "Veliki je Bog hrišćanski!" I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim.

No, zlobni sudija osta uporan u zlobi i mučaše starca Artemona raznim mukama. Jednom ga htede baciti u vrelu smolu, no sam se s konja vrže u nju i izgore. Behu viđena dva orla koji padoše na nj' digoše ga s konja i vrgoše u smolu. Sveti Artemon osta slobodan za izvesno vreme i hođaše, praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena, i učaše narod. No, ponovo bi uhvaćen i posečen 303. godine. I preseli mu se duša u Carstvo Hrista Boga, našega, kome je Artemon sveti verno služio.

Tropar (glas 4):

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Artemone: "Moli Hrista Boga da spase duše naše".